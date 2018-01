Riprende il Festival di Lettura per ragazzi

Da mercoledì 10 gennaio, fino a giugno, tornano nei comuni dell’Unione Pedemontana gli appuntamenti gratuiti di “Dire, Fare, Leggere e… narrare”

Passate le Feste riprende con un ricco calendario di eventi il Festival di Lettura per ragazzi “Dire, Fare, Leggere e… narrare”, organizzato dagli assessorati dei Comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo).

Il primo appuntamento è per mercoledì 10 gennaio, alle ore 16.30 nel Centro Polivalente di Monticelli Terme, con “Luci e ombre Giochi, esperimenti e attività... sulla luce e il colore”, laboratorio a cura della cooperativa Alkemica.

Il Festival, giunto alla sua seconda edizione, proseguirà fino a giugno con 23 eventi, che si svolgeranno in tutti i cinque comuni pedemontani. La rassegna, particolarmente diversificata e interessante, propone un cartellone di incontri con autori, laboratori manuali e creativi, mostre, giochi e spettacoli incentrati sulle opere letterarie per bambini e ragazzi.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito, ma con prenotazione, da effettuarsi nella biblioteca del comune dove si svolgerà l’evento.

Il calendario del Festival, con i contatti delle biblioteche dei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense dove prenotarsi, può essere consultato sulla home page dell’Unione Pedemontana Parmense: www.unionepedemontana.pr.it

Guarda la locandina con tutti gli appuntamenti