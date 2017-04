Rimandato il concerto di Giovanni Lindo Ferretti

Troppa richiesta: il concerto di Giovanni Lindo Ferretti è stato rimandato in un luogo più grande. Non si terrà più domani sera (28 aprile) al circolo Colombofili ma giovedì 18 maggio all'Auditorium Paganini.

Dice il comunicato:

Per motivi tecnico-organizzativi non dipendenti dalla volontà dell’artista viene cambiata la location precedentemente annunciata e vista la grande richiesta di partecipazione il concerto di Giovanni Lindo Ferretti previsto per venerdì 28 aprile a Parma (Circolo Arci Colombofili) è stato posticipato a giovedì 18 maggio all’Auditorium Paganini.

I biglietti già acquistati sono validi anche per la nuova data e sono aperte le nuove vendite sul circuito Ticketone e tramite i punti prevendita abituali al prezzo invariato di euro 16,00 più diritti di prevendita. Nell’eventualità, coloro che desiderassero chiedere il rimborso del biglietto, possono farlo entro il giorno 16 maggio p.v. rivolgendosi presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Un’icona: Giovanni Lindo Ferretti fondatore dello storico gruppo punk "CCCP fedeli alla linea", dei "C.S.I. - Consorzio Suonatori Indipendenti", e dei "P.G.R.", arriva a Parma ‘a cuor contento’.

Il concerto di quest’anno ricalca i tour precedenti nella forma ma non nella sostanza. Ferretti torna a raccontarsi esclusivamente con le canzoni del suo repertorio solista e quelle dei CCCP Fedeli alla Linea e C.S.I. con una nuova scaletta che comprende vecchi cavalli di battaglia e anche qualche brano tratto da “Saga, il Canto dei Canti”, ultimo album pubblicato da Sony Music.

Sul palco con lui, come nei tour precedenti, due fedeli compagni di viaggio: Ezio Bonicelli (violino e chitarra elettrica) e Luca A. Rossi (basso, chitarra elettrica e batteria elettronica), entrambi componenti degli Ustmamò, ad assicurare alle canzoni una nuova – e fedele allo stesso tempo – veste elettrica.

Un assetto live concert che segna, per la gioia dei fedelissimi e dei nostalgici, un certo ritorno al passato e per tutti un entusiasmante evento da non perdere, a cui è dovere assistere e partecipare.

I biglietti per la nuova data sono in vendita presso:

ARCI Parma Via Testi, n. 4 – Parma

Music Mille Piazza Arturo Balestri, n. 51/A – Parma

KM90 Via Chiusa Ferranda, 36/BIS– Fidenza (PR)

e tramite i circuiti www.vivaticket.it e www.ticketone.it. Posti a sedere.

Ingresso riservato soci Arci