Minibasket: la carica dei 100 al Palacampus

Un canestro sotto l’albero e ancora la gara delle slitte, il percorso di Natale e una pioggia di palle di neve. Ecco il Natale del Minibasket targato Cus Parma che questo pomeriggio ha visto un centinaio di bimbi festeggiare al Palacampus. In un palazzetto gremito di genitori e parenti i Centri Minibasket del Cus Parma, con i bambini del Campus, della Scuola Europea e degli istituti Albertelli e Martiri di Cefalonia, hanno dato vita ad un pomeriggio di giochi e divertimento. Ben cinque le sfide tra “Grinch” ed “Elfi di babbo natale” che si sono disputate nel mondo incantato realizzato da Michele Tonini, responsabile del Minibasket del Cus, e dal suo staff. Una vera e propria maratona natalizia che ha visto i due team darsi battaglia tra la gara delle slitte, la pioggia di palle di neve, il percorso di Natale, lo Spostapalloncini, e la Sfida Cantastorie. Successivamente sono scesi in campo gli Esordienti che hanno dato via ad un avvincente torneo. Alla fine gli auguri di rito e lo scambio dei regali che ciascun bambino ha portato per donare agli altri.