L’astice ha il logo Pepsi tatuato sulla chela

Come sia successo resta un mistero. L'unica cosa certa è che dimostra lo stato (elevato) d'inquinamento dei mari e degli oceani: un astice - un lobster nordamericano - con la chela «marchiata» dal logo della Pepsi Cola è stata pescata nell’oceano Atlantico al largo delle coste canadesi del Grand Manan, nel New Brunswick. I pescatori più esperti ipotizzano come l'astice potrebbe essere cresciuto a contatto di una lattina (o a un’immagine stampata su carta) gettata nell’oceano, fino a inglobarla nei tessuti. (foto Karissa Lindstrand)