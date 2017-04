Nuova casetta per i gattini nel polo integrato per gli animali d'affezione

E' stata inaugurata oggi la nuova “Casetta per gattini” donata da Antonio Garante ed Aurelio Catania di Garico Box al gattile comunale. La casetta è stato collocata grazie al sostegno della ditta “Il Parmense” che si è occupata del trasporto. Alla cerimonia hanno preso parte l'assessore all'ambiente Gabriele Folli, Antonio Garante ed Aurelio Catania di Garico Box. La benedizione è stata impartita da don Vito Abelli.

“Ringrazio i rappresentanti della ditta Garico Box e de “Il Parmense” - ha sottolineato l'assessore Gabriele Folli – per la sensibilità dimostrata nei confronti del polo integrato degli animali di affezione del Comune per questa importante donazione. La casetta per i gattini, infatti, rappresenta un strumento per dividere i gattini sani da quelli con patologie che vengono quotidianamente portati al gattile comunale. Il gattile ed il canile comunali vivono anche grazie al sostegno dei parmigiani che con le loro donazioni contribuiscono al benessere degli animali”.

Soddisfazione è stata espressa da Antonio Garante ed Aurelio Catania di Garico Box che hanno spiegato come è nata la loro idea di donare la casetta per gattini. I due titolari, infatti, sono stati sollecitati in questo da due collaboratrici della Garico Box, Simona Pazzoni e Laura Gabbi, entrambe molto sensibili al benessere dei piccoli amici ospitati nel canile e nel gattile. Così hanno voluto dare un segnale della loro partecipazione alla vita della città con questa donazione.

La nuova “Casetta per gattini” è situata in un'area del polo integrato degli animali d'affezione del Comune ed ha come finalità quella di ospitare i piccoli gatti che quotidianamente vengono portati al gattile. Il valore di questa nuova struttura è quello di poter separare i gattini in ingresso apparentemente sani da quelli in quarantena perché già soggetti ad un patologia. In questo modo si evitano eventuali contaminazioni ed epidemie.