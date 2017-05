A caccia di Igor? L'elicottero misterioso sulla Bassa è di Enel

Da due giorni è in volo sul nostro territorio. In tanti, tra ieri ed oggi, hanno visto un elicottero, bianco e blu, sorvolare a bassa quota gran parte dei paesi della Bassa Est ed in molti si sono chiesti cosa stesse facendo, notando in particolare la presenza di una telecamera installata nella parte bassa del velivolo.

A chiarire il tutto è stato il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari che, dopo essersi confrontato con i tecnici responsabili, ha spiegato che l’elicottero è al lavoro per conto di Enel per compiere un attento monitoraggio delle linee di media tensione. L’elicottero ha sorvolato ieri mattina Sorbolo, poi all’ora di pranzo Coenzo e Mezzani, quindi nel pomeriggio Colorno, Casalmaggiore, Torrile e Trecasali. Questa mattina è stato segnalato nuovamente tra Coltaro e Sissa.

Ma non ci sono ricercati speciali, nemmeno il famoso Igor in fuga come ipotizzato da alcuni cittadini sui social network.

Proprio mercoledì scorso, infatti, i tecnici di Enel avevano incontrato l’amministrazione comunale di Sorbolo per la presentazione di un piano straordinario di interventi di manutenzione finalizzato all’irrobustimento meccanico di 70 km di linee elettriche a media tensione esistenti in tutto il Parmense. “L’intento di questi lavori con un primo stralcio da completare entro la fine del 2017 – ha spiegato il sindaco Cesari – è anche quello di rendere le linee maggiormente resistenti nel caso in cui si verifichino le sempre più frequenti perturbazioni atmosferiche di forte intensità”.