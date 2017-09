Sono ragazzi giovani e appassionati di meteorologia, che in estate si dilettano a prevedere e a inseguire i temporali più violenti, che in casi eccezionali possono dare origine ai tornado. Uno è Andrea Meschi, 24 anni di Parma, studente di Scienze naturali prossimo alla laurea, in estate bagnino e nei ritagli di tempo «Storm chaser». L'alro è Mirko Maini di Castellina di Soragna, 22 anni, la sentinella dei temporali nella Bassa Ovest di Parma.