Berceto nella morsa del ghiaccio Gallery

La situazione del maltempo colpisce, pesantemente, a macchia di leopardo, i 131 kmq del territorio comunale di Berceto. Il Capoluogo e la parte alta della Val Baganza è sotto tiro di forti raffiche di vento e scrosci d’acqua. Il Torrente Baganza si sta ingrossando. In una lettera, segnala di avere avvisato i colleghi di Terenzo e Calestano, per aggiornarli sulla situazione del livello dell’acqua. Alle 13,10, come da comunicato (e sms) a tutta la popolazione ha evidenziato lo stato di "codice rosso", della necessità di restare a casa e non intraprendere viaggi se non fortemente obbligati. "Difficile coordinare la giornata, come sindaco - spiega Lucchi - dopo essere stato sveglio tutta la scorsa notte per quanto succedeva nella parte del Comune, della Val Taro". Lucchi parla principalmente di "forte gelicidio".