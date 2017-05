Glamour e sensualità per il red carpet di Twin Peaks

Grazie agli scatti di Fabrizio Piscopo ripercorriamo il red carpet di Twin Peaks a Cannes. David Lynch, infatti, torna per una terza stagione, considerato il film Twin Peaks - Fire Walk whit me, con 18 episodi tutti girati da lui e con parte del cast originale. Al centro della scena sempre l'agente dell’FBI Dale Cooper e la misteriosa foresta di Twin Peaks piena di nebbia e follia. «L'unico modo per spiegare questo mio ritorno - dice - è l’amore che ho per quell'universo. So che ci sono molte teorie su Internet su un follow-up previsto 25 anni fa, ma non è vero. Abbiamo gradualmente creato diciotto episodi che, dal nostro punto di vista, costituiscono un film di diciotto ore diviso in diciotto parti. Tutto qui. Non abbiamo avuto alcun problema nel ritornare ad immergerci nel mondo di Twin Peaks. Lavorare nuovamente sulla serie era per me un lungo viaggio meraviglioso e piacevole, dall’inizio alla fine».