Carlotta Rubaltelli, influencer parmigiana di 25 anni e blogger ama la moda e tutto ciò che fa parte del mondo make-up e travel. Il suo profilo Instagram è ricco di immagini che raccontano la sua vita quotidiana, le passeggiate in compagnia con i suoi due labrador, i pomeriggi di shopping con le amiche e i suoi continui viaggi in giro per il mondo.

Carlotta ha avuto modo di partecipare a tante sfilate oltre che collaborare con brand prestigiosi. Al Festival di Venezia ha ricevuto il prestigioso e storico premio KINEO 2017.