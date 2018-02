Misteriosa morte Natalie di Wood, spuntano nuovi testimoni

Spuntano nuovi testimoni nel caso della morte misteriosa dell’attrice Natalie Wood. Lo ha detto la portavoce dello sceriffo di Los Angeles Nicole Nishida. La dichiarazione viene all’indomani della notizia che il marito Robert Wagner è persona d’interesse nelle indagini.

Secondo la Nishida, nuovi testimoni, interrogati dopo la riapertura delle indagini prima nel 2011 e poi di nuovo nel 2013, hanno fornito un nuovo quadro degli eventi della notte del 29 novembre del 1981, quando l’attrice scomparve durante una gita in barca a bordo del suo panfilo.

«Uno dei testimoni - ha dichiarato la portavoce - ha detto di aver sentito urlare e il rumore di oggetti infranti proveniente dalla cabina privata della coppia. Poco dopo, altri testimoni hanno sentito un uomo e una donna litigare sulla poppa e credono che le voci fossero quelle di Wood e Wagner». Si tratta di una versione differente da quella fornita inizialmente. Anche se Wagner è sospettato, secondo gli inquirenti al momento non ci sono elementi per procedere ad un arresto. Dalla riapertura delle indagini l’attore si è sempre rifiutato di essere interrogato.