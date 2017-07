Ladri scatenati in via Dossetti (edicola e gelateria), ma il colpo riesce a metà

Restano i danni (tanti) e la delusione (molta), a pochi metri divisa tra i proprietari della gelateria (quelli più danneggiati) e dell'edicola ("aggrediti" ma non colpiti). Ladri in azione, alle 2.30 di questa notte, in via Dossetti, di fianco all'Esselunga. Arrogante e spavalda azione, visto che non paghi di un obiettivo i due malviventi incappucciati hanno deciso di raddoppiarlo. Ma non hanno fatto i conti con la porta blindata. Prima la gelateria, forzata la porta del laboratorio sono entrati e, una volta all'interno hanno rovistato e spaccato un po' tutto. Presa la cassa e qualche torta (poi ritrovate nel piazzale sparpagliate per terra) escono. Non paghi prendono di mira l'edicola di fronte. Piegano la prima porta, la scassinano ma trovano un'altra porta, blindata. Il poco tempo a disposizione o l'arrivo di qualcuno li mette in fuga. E qui, oltre ai danni della porta, subentrano i danni per mancata vendita in un giorno di mercato: l'edicola ha riaperto alle 10. A pochi metri un bar, colpito dai ladri qualche giorno fa.