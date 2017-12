Andrea Chenier: va in scena la Prima della Scala senza politici. La Boschi entra dal retro Chi c'era

Piace l’Andrea Chenier messo in scena da Mario Martone, ma suscita qualche perplessità il suo interprete, il tenore Yusif Eyvazov, marito della più celebre soprano Anna Netrebko.

L’opera è «sublime, non si può dire nulla di malvagio nemmeno del tenore - dice al primo intervallo Daniela Javarone, presidentessa degli amici della lirica - lo avevo scartato a un concorso qualche anno fa perchè era un omone con una gran voce ma senza scuola e invece vedo che ha studiato, ha le tonalità giuste, ci siamo quasi». E’ quel quasi che non convince Lella Curiel: «la Netrebko è bravissima, il marito ce la fa». Più dura la soprano Silvia Colombini: «La Netrebko è grandissima ma forse non dovrebbe esporre un marito così giovane».

Per Margherita Buy «L'opera è bellissima, sono tutti bravissimi. Mi piace molto la regia dell’opera». Mi ucciderei per amore? «Certamente, ho sette vite» dice ridendo l’attrice, per poi aggiungere «bisogna vedere».

«Il giudizio è positivo» per Saverio Borrelli: «ci sono ottime voci e la messa in scena è più che accettabile. Regia e messa in scena sono tradizionali, finalmente. Il tenore? ce la fa, ma non è all’altezza della moglie». Apprezza particolarmente la regia di Mario Martone l’etoile Roberto Bolle: «E' un’opera quasi cinematografica che coinvolge molto».

All’assessore milanese Filippo Del Corno piace invece la lettura dell’opera di Riccardo Chailly «con l’orchestra come motore narrativo».

Fuori dal coro la soprano Cecilia Gasdia, alla quale il tenore è sembrato «fantastico e con nervi d’acciaio». Gli ospiti del palco reale alla Scala sono andati a salutare e fare i complimenti agli artisti durante l’intervallo dell’Andrea Chènier, che questa sera inaugura la stagione lirica della Scala. Non sono presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il primo ministro, Paolo Gentiloni. Anche Pietro Grasso, presidente del Senato manca. Presenti il governatore lombardo Roberto Maroni, il sindaco di Milano Beppe Sala accompagnato dalla compagna Chiara Bazoli, il sottosegretario alla presidenza del consiglio Maria Elena Boschi che, riporta il Corriere della Sera, decide di entrare in Teatro dal retro per evitare i fotografi, il ministro per la coesione territoriale Claudio De Vincenti, il commissario europeo alla Cultura Tibor Navracsics e il ministro della Cultura Dario Franceschini.

Fra gli altri il sottosegretario Maria Elena Boschi, i ministri Dario Franceschini, Claudio De Vincenti, Pier Carlo Padoan, il prefetto Luciana Lamorgese e il sindaco Giuseppe Sala hanno fatto i complimenti al regista Mario Martone, ai cantanti (in primis il baritono Luca Salsi) e sono poi andati nel camerino del direttore Riccardo Chailly. Tutti (spettatori illustri e maestranze) contenti di come è andata la prima parte dell’opera.

«Complimenti a tutti, per adesso» ha detto fra le risate il sindaco, mentre Mario Martone ha spiegato che «lavorare qui è un privilegio». Diversi lavoratori non in costume indossano una spilletta con una coccarda, regalo della scenografa Margherita Palli.