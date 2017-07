Lunga coda in via Spezia a Baccanelli (direzione Collecchio) causata da un tamponamento a catena: tre le vetture coinvolte. Nell'incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, c'è stato un ferito, fortunatamente non in modo grave. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia municipale. Sul posto, oltre ai carri atrezzi, necessari per rimuovere i veicoli, sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica.