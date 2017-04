Dopo 2200 anni storia e archeologia si incontrano sulla via Emilia

Mutina «splendidissima», come la chiamava Cicerone, sepolta sotto le strade del centro storico di Modena. E poi Regium Lepidi (Reggio Emilia), Parma, Forum Gallorum (Castelfranco Emilia) e Bologna e le sue meraviglie medievali svelate attraverso l’archeologia. Ci sono più di 2000 anni di storia, di scambi, di cultura e di commerci nel grande progetto che si snoda lungo l’antica via Emilia e prevede una serie di mostre e di eventi che uniranno in un fil rouge lunghissimo i nostri giorni con chi abitava quelle terre addirittura prima degli Etruschi.

A celebrare «2200 anni lungo la via Emilia» (il programma completo su www.2200anniemilia.it) - progetto dal valore complessivo di 1 milione 200 mila euro - ci saranno infatti coppe, monete, antichi e preziosi statue e manufatti, meravigliosi mosaici ma anche proiezioni e persino voragini 3D, caschi immersivi, postazioni olografiche, senza dimenticare l'"uva perusinia» e il Lambrusco. Il nuovo che spiega il vecchio e l’antico che illumina il moderno percorrendo quella strada, arteria unificante della regione che ne conserva il nome.

«Si valorizza la via Emilia che è stata un luogo di scambio culturale ed economico, una grande via di scambio tra Roma e la Gallia. E’ importante sviluppare la cultura del territorio e penso che questa sia un’ottima iniziativa per mettere in luce il valore del territorio. E’ bene ricordare origini e percorsi» ha detto il ministro Graziano Delrio in apertura della presentazione del progetto oggi a Palazzo Venezia a Roma.

«La regione Emilia Romagna - ha spiegato il sindaco di Parma Federico Pizzarotti - è una regione turistica che tra le eccellenze alimentari, tra le sue grandi industrie ha anche una storia millenaria che possiamo mettere in mostra. Dovremmo ora riunire, creare una cerniera tra le diverse città perchè l'importante è fare squadra. Pensiamo solo che tra Reggio Emilia e Piacenza abbiamo più castelli che nella valle della Loira: forse non siamo stati bravi a promuoverli perchè parliamo troppo delle singole città». «La nostra dinamica - ha spiegato il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli - è quella di cominciare a lavorare insieme nel territorio dell’Emilia per far capire come la nostra realtà stia guardando al futuro, come una strada possa fare la differenza, come le reti possano fare la differenza nella competitività di un sistema, nella trasmissione di cultura del sapere dei gusti della nostra terra».

A parlare nello specifico del valore e della bellezza dei reperti che saranno messi in mostra il soprintendente Luigi Malnati che ci tiene molto a sottolineare: «Quello che presenteremo è il risultato di un lavoro molto faticoso condotto dagli archeologi in 20-30 anni. Inoltre tutti questi scavi sono stati condotti con un concetto di archeologia che non è in contrasto con la realizzazione delle opere piccole e grandi come parcheggi e quanto altro serve a una città moderna per vivere».