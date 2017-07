Birra surrealista e bombetta, e' l'anno di Magritte

Grandi mostre imperdibili, affascinanti spettacoli tecnologici, perfino una gigantesca bombetta di 5000 metri quadrati da visitare e una gustosa birra dalle caratteristiche 'surrealistè: sono alcune delle speciali iniziative pensate per l’"Anno di Magritte», l’insieme di celebrazioni che il Belgio ha organizzato per rendere omaggio a Renè Magritte, il maggior esponente del surrealismo belga, a 50 anni dalla sua scomparsa avvenuta il 15 agosto 1967. «Ceci n'est pas une pipe» recita una delle sue opere più famose, il cui soggetto Magritte dipinse più e più volte nel corso della vita: ed è in questo invito a guardare il mondo con altri occhi, sfidando le convenzioni, partendo dal verosimile per poi approdare al mistero e a un nuovo rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione, che si esprime già tutto il fulcro della ricerca espressiva dell’artista. Sarà la graziosa Knokke-Heist, piccola località di villeggiatura affacciata sul Mare del Nord, a dare il via ai festeggiamenti: qui nel 1952 il collezionista Gustave Nellens commissionò al «saboteur tranquille» (così Magritte veniva soprannominato per la sua capacità sovversiva di disorientare instillando dubbi sulla realtà e il suo significato più apparente) l’opera Le Domaine enchantè, una parete di 70 metri di lunghezza e 4 di altezza all’interno del suo Casinò, che rese l’artista celebre e diede inizio al suo successo. Sempre nella cittadina, ma direttamente sulla spiaggia, fino al 3 settembre verrà ospitata la Magritte Experience, un tour virtuale organizzato all’interno di una enorme «bombetta», in cui i visitatori potranno fluttuare nell’universo immaginifico del pittore, planando sulle sue opere principali. Infine a partire dall’autunno, dal 20 ottobre al 14 gennaio, verrà allestita al Centro Culturale Scharpoord l’emozionante mostra intitolata «Magritte e il mare», che racconterà la storia dell’uomo Renè accanto a quella dell’artista.

Nella capitale belga, per un anno intero, a partire dal 21 settembre, sarà organizzato il percorso «L'Atomium incontra il surrealismo», un imponente spettacolo che tra scenografie e tecnologie innovative permetterà al pubblico di immergersi nell’universo concettuale del pittore, dal punto di vista visivo, tattile e uditivo. Bruxelles inoltre ospiterà due mostre allestite al Musèe Magritte dal 13 ottobre al 18 febbraio: si tratta di «Magritte e l’arte contemporanea», nella quale si esplorerà il rapporto con alcuni artisti come George Condo, Gavin Turk, Sean Landers e David Altmedj, e «Magritte e Marcel Lecomte», che indaga la relazione di stima e amicizia tra il pittore e il poeta surrealista. Parte integrante dell’esperienza magrittiana a Bruxelles è anche l’affresco per il soffitto a cupola del Thèatre Royal des Galeries, nelle Galeries Royales Saint-Hubert, opera realizzata nel 1951.

Infine, gli appassionati più assetati non potranno perdersi la birra 100% surrealista ideata dal Musèe Magritte in collaborazione con la Brasserie de la Senne: la «birra Magritte», disponibile a partire dal prossimo settembre nel Caffè del museo, farà emergere nel colore, nella luminosità, nella schiuma e nel «naso» tutto lo spirito della pittura dell’artista.