Magnani Rocca, vernissage della mostra sulla storia della pubblicità

Duecento opere, dalla fine dell’Ottocento all’era di Carosello, per raccontare la nascita in Italia della pubblicità dalle sue prime forme di comunicazione semplici e dirette, all’introduzione dell’illustrazione come strumento persuasivo e spiazzante per novità e per fantasia, al rapporto tra illustrazione e messaggio pubblicitario attraverso i diversi media, dal più conosciuto manifesto, alla locandina, alla targa di latta e poi al packaging della confezione, fino all’arrivo della radio come strumento di comunicazione di massa. E’ la mostra "La storia della pubblicità in Italia", in programma da domani al 10 dicembre (chiusa il lunedì) alla Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo che oggi pomeriggio ha vissuto un colorato vernissage.