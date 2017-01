Arianna e quella foto del 25 novembre

Era il 24 novembre, la vigilia della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E Arianna - Arianna Rivara, 43 anni, uccisa la scorsa notte dall'ex compagno in via Gibertini - aveva colto lo spunto di Facebook per listare di bianco e rosso la sua foto-profilo: "No alla violenza sulle donne" si legge intorno al suo sorriso accennato.

Fa male guardala oggi, quella foto. E - seppur con tutti i dubbi ancora da chiarire sulla sua morte - costringe a porsi delle domande. Una su tutte: quel gesto era "solo" - e importantissima - sensibilità al tema, o un segnale appena accennato di chi sta affrontando - magari anche senza averlo ancora ammesso con se stessa - un timore?

Fa male, guardare oggi quella foto. E fa dire ancora una volta che la violenza è vicina e democratica: riguarda tutti e di qualsiasi cultura, condizione sociale, provenienza, sfumature di carattere.

E' il primo femminicidio del 2017, a Parma. A un mese esatto dall'ultimo del 2016. Ed è necessario, ancora una volta, chiedersi come li vogliamo, i prossimi 11 mesi. Perché non sono solo quelli delle vittime possibili, ma anche quelli di chi non le lascia sole nella quotidiana indifferenza.