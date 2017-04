Colori, moda e...bellezze: è il weekend della moda

Primo giorno con il weekend della moda, in programma fino a domenica sera. Una manifestazione che si rinnova ogni stagione portando nelle due gallerie dell'Eurotorri una ventata di tendenza e glamour. Nella due giorni infatti verranno presentate le nuove collezioni per questa stagione dei tantissimi negozi presenti nel centro. Il tema scelto per questa edizione non poteva che essere in linea con il periodo in corso e quindi, in un vero e proprio caleidoscopio di colori: «Rainbow weekend». Nel rainbow point due hostess hanno omaggiato i clienti con un regalo a scelta. Weekend di gioia anche per gli amanti del giardinaggio con l’apertura nella piazza esterna al centro del tradizionale mercato del verde curato da Brico.