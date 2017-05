Parmacotto rilancia il brand sui canali digitali

Parmacotto rilancia il proprio brand sui canali digitali. La strategia messa a punto a quattro mani con JacLeRoi, l'agenzia di comunicazione specializzata nel food & wine, fa leva sull'adozione di uno stile di comunicazione radicalmente nuovo. Contemporaneo e delicato trova la sua espressione nella brand signature “Stile Sottile”.

L'obiettivo primario della social media strategy è quello di costruire una forte presenza a livello digital, al fine di coinvolgere target più ampi. "La sfida era rivitalizzare un brand – caratterizzato da un’elevatissima notorietà – reinterpretandolo in chiave contemporanea e arricchendolo di nuovi significati, di nuovi contenuti" commenta Gaia Gualerzi, marketing manager di Parmacotto. "La sfida che è stata sottoposta a JacLeRoi è complessa e ambiziosa: con una strategia di brand positioning forte, cosciente del passato ma in grado di riposizionare la marca nei prossimi anni. Il ruolo di JacLeRoi è quello di partner strategico e creativo in grado di accompagnare la marca nel rilancio di Parmacotto partendo dei canali digital” commenta Enza Bergantino, Managing Director di JacLeRoi, “la nuova brand signature “Stile Sottile” coglie esattamente i valori di Parmacotto.Il rilancio sui social passerà necessariamente dal consolidamento e dall'allargamento di quelle community dove Parmacotto era presente, come Facebook (Parmacotto) e Twitter (Parmacotto Official), mentre l'apertura dei nuovi canali su Instagram (parmacotto_official) e su Youtube (Parmacotto Official) garantiranno un presidio quasi totale di tutte le community in target.