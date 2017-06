Cgil Parma a Roma per la manifestazione contro i voucher

C'é un pezzo di Parma anche nel corteo a Roma contro i nuovi voucher. Numerosi parmigiani hanno raggiunto la capitale questa mattina, con treni e pullman, per la manifestazione nazionale organizzata dalla Cgil.

«Rispetto! Per il lavoro, per la democrazia, per la Costituzione» é stato lo slogan di chi ha sfilato.

Il corteo dei parmigiani ha poi raggiunto piazza di Porta San Giovanni per l’intervento conclusivo della leader del sindacato Susanna Camusso. "La nostra battaglia non finisce qui. Reintrodurre i voucher é una esplicita violazione della Costituzione" ha detto Susanna Camusso, dal palco della manifestazione: "Con i nuovi voucher si reintroduce l’ennesima forma di precarietà. C'è stata una violazione della costituzione. Ricorreremo alla Corte. Continueremo a vigilare per il rispetto delle regole".