Barilla, 35 anni ad Ascoli: "Continuiamo ad investire" Gallery

Alla presenza del vice presidente Luca Barilla sono stati festeggiati oggi i 35 anni dello stabilimento Barilla di Ascoli Piceno. Interamente dedicato al bakery, l’impianto è capace di sfornare ogni giorno più di 200 mila pani, un milione di merende e oltre 2 milioni di biscotti per un totale di circa 36 mila tonnellate di prodotto.

Un impianto all’avanguardia nelle politiche di diversity & inclusion: basti pensare che il 60% del management di fabbrica è femminile. Negli ultimi 5 anni il Plant ha ridotto del 6% le emissioni di Co2 e del 20% i consumi di acqua, aumentando la capacità di riciclo dei rifiuti del + 10%. Oggi lo stabilimento di Ascoli è al centro di un piano strategico di investimenti, rivolti al miglioramento continuo e sistematico della qualità e del contenuto nutrizionale dei nostri prodotti.

A partire dalla nuova linea Ringo Thin: un investimento di 5,4 milioni di euro che ha coinvolto oltre 20 fornitori, più di 200 persone e 2.000 tonnellate di nuovo prodotto. Ad oggi sono 29 le tipologie di prodotto realizzate ad Ascoli, un impianto che custodisce i prodotti più longevi della linea Mulino Bianco. E' stato infatti il primo stabilimento scelto per delocalizzare la produzione bakery fuori dal comprensorio di Parma.

«Lo stabilimento di Ascoli è a regime, soprattutto dopo l'ultimo investimento per la nuova linea Ringo Thin, partito da poche settimane - ha detto Luca Barilla -. Ma non ci fermiamo e continuiamo ad investire dove sappiamo che i nostri investimenti vengono valorizzati al massimo». L’impianto ascolano, ha ricordato il vice presidente, ha resistito bene al terremoto del 2016, e i dipendenti «si sono subito messi a disposizione del territorio, anche con grandi sacrifici personali, per dare una mano».

