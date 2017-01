Una zebra di nome Emily

Vecchia signora a chi? L'ultracentenaria Juventus football club, amatissima (da molti) e disprezzata (da tanti altri) storica società di pallone fondata da un gruppo di liceali torinesi (ma non avevate niente di meglio da fare?), ha deciso di rifarsi il look. Inseguendo, oltre al sesto scudetto consecutivo, anche l'eterna giovinezza, la squadra più vincente d'Italia si è data una bella svecchiata adottando un marchio tutto nuovo. Da cui non solo sono sparite le gloriose strisce bianconere ma anche lo storico simbolo di sempre, la zebra. Cosa hanno messo al suo posto? Forse la silhouette di un arbitro? Avete ragione, bando alla battutacce. Però, in realtà, il nuovo logo della Juve - una «J» stilizzata ultra essenziale - non è piaciuto, per primi, proprio ai tifosi della Vecchia Signora. Che, legati alla tradizione, lo hanno bocciato senz'appello. Mentre l'ex tennista svedese Robin Soederling ha addirittura accusato la squadra di Allegri di avere copiato il marchio dal suo. Per fortuna a spostare l'attenzione altrove, ci ha pensato la 25enne Emily Ratajkowski, attrice e modella di offensiva e travolgente bellezza, nota ai più per le forme esplosive e il vitino da vespa. Ingaggiata come madrina durante la presentazione del marchio bianconero, Emily, scollatissima icona social (su Instagram conta qualcosa come 10 milioni e mezzo di follower), è nota anche per regalare ai fan immagini non proprio castigate del suo celebrato lato b. Che poi, a giudicare dalle ultime uscite, è quello che servirà agli amici juventini per vincere la Champions.