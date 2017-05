Effetto Parma inaugura il PizzaBox: una sede “in cammino”

“Abbiamo scelto uno slogan - ‘Una città in cammino’ - in cui crediamo fino in fondo, tanto da declinarlo in ogni sua forma”. È con questa idea che la lista civica Effetto Parma ha inaugurato in piazzale Pablo la sede mobile del comitato elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Federico Pizzarotti.

Ospitato in una struttura mobile, il ‘PizzaBox’ è uno spazio itinerante che si sposterà in varie piazze per incontrare i cittadini invitati a confrontarsi sul programma, a incontrare Federico Pizzarotti e a conoscere i candidati di Effetto Parma.

“La nostra sede in cammino - ha spiegato il candidato sindaco di Effetto Parma Federico Pizzarotti - è diversa perché itinerante: vogliamo essere noi ad andare incontro ai cittadini e non loro a dover cercare la nostra sede.

In questi cinque anni di amministrazione abbiamo fatto più di 200 incontri pubblici con la cittadinanza su vari temi, dal commercio alla differenziata alle opere pubbliche; in continuità con quest’ottica, vogliamo proseguire l’ascolto invitando i cittadini in questa struttura a vetri per confrontarci con loro in maniera trasparente sul futuro di Parma e far conoscere i nostri candidati.”

Tutti i cittadini, del Pablo e non, sono quindi invitati nella sede itinerante di Effetto Parma.

Nelle prossime settimane, nelle varie piazze dove si sposterà il PizzaBox, si terranno alcune iniziative, come il caffè col sindaco. Maggiori dettagli sugli appuntamenti e sulle prossime tappe del PizzaBox saranno disponibili sulla pagina Facebook Effetto Parma - Pizzarotti Sindaco e sul sito www.pizzarotti2017.it