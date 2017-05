Inaugurazione della sede di Insieme per il Futuro

“Insieme per il Futuro”, lista civica in appoggio alla candidatura di Laura Cavandoli a sindaco di Parma, ha inaugurato questa mattina, sabato 27 maggio alle ore 11.30, una sede cittadina in via Bixio 106 /H. Una scelta non casuale da parte dei civici , ma voluta per far sentire fin da subito la presenza e la sensibilità verso i problemi dell’Oltretorrente.

“Vogliamo arrivare al cuore della gente oltre che alla testa: dobbiamo far capire che questa lista in questa coalizione può dare a questa città quella svolta di cui ha bisogno e questo punto di riferimento in questo quartiere la dice lunga su quella che è la nostra volontà di creare un punto di riferimento forte per i cittadini e di stare in mezzo alla gente per confrontarci sulle diverse problematiche. Siamo una squadra piccola, ma pensiamo di poter dare un contributo importante in questa coalizione di centrodestra unito con un progetto comune per rilanciare la città di Parma” ha esordito Roberto Bianchi, consigliere provinciale e portavoce della lista civica.

Oltre ai candidati della lista civica e a numerosi rappresentanti della coalizione era naturalmente presente la candidata a sindaco di Parma Laura Cavandoli che ha ribadito alcuni tra i punti essenziali del programma elettorale che intende portare avanti nella coalizione.

Dopo alcuni accenni all’intenzione di abbassare l’aliquota Irpef, il dito è stato puntato contro le promesse non mantenute dell’attuale Amministrazione, come la chiusura dell’inceneritore e l’assunzione di nuove unità in forza alla Polizia Municipale: “ Per garantire alla città una maggiore sicurezza e controllo dei quartieri noi invece faremo un bando per assumere nuovi agenti con le risorse tagliate dall’Amministrazione precedente e per formare nuove figure valide all’interno della Polizia Municipale” ha attaccato Laura Cavandoli precisando poi come il programma preveda anche la volontà di restituire a Parma un ruolo centrale nel territorio liberandola dalla sudditanza di Bologna. “Abbiamo questa idea- ha continuato Cavandoli- di trasformare Parma in un polo che vada ad opporsi allo strapotere di Bologna: idea questa che ha aggregato questa coalizione proprio perché lo strapotere di Bologna in Emilia Romagna, soprattutto a noi, ci schiaccia. Prendiamo per esempio il discorso delle Fiere che è una chiara dimostrazione della sudditanza che Parma ha con l’Amministrazione di sinistra del Pd di Bologna: con la decisione della vendita di una quota di queste il pericolo è che la giunta Bonaccini voglia fondere Parma con Bologna, trasferendo così Cibus là, a discapito non solo delle Fiere di Parma ma del gettito economico che queste portano alla nostra città e a tutte le attività commerciali e ricettive. Parma deve invece avere il ruolo che le spetta a livello mondiale perché centro della Food Valley”.

Gli incontri della Lista Civica “Insieme per il Futuro” proseguono domani, domenica 28 maggio dalle 10.30 alle 12.00 presso l’Hotel Parma & Congressi.