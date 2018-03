Ancora neve a Parma: allerta maltempo fino alla mezzanotte di domani. Stop ai mezzi pesanti in A1

Sta nevicando ancora a Parma: dalla tarda mattinata la neve è tornata a scendere abbondante in città (video TgParma). In città sono tornati in azione i mezzi spalaneve. Inevitabili i disagi alla circolazione.

In A1 è stata effettuata la "regolazione del traffico" tra Piacenza e Terre di Canossa-Campegine. Attorno alle 15 risultavano disagi ridotti.

La partita di calcio Parma-Palermo è stata rinviata.



Questa mattina si sono verificati diversi incidenti sull'Asolana (foto) e via Colorno è stata chiusa fin oltre mezzogiorno (video TgParma).

Corniglio: la Cancelli-Lagdei resta chiusa fino alle 8.30 di domani (Leggi)

ALLERTA METEO FINO A DOMANI IN EMILIA-ROMAGNA. Allerta meteo da mezzogiorno di oggi (3 marzo) fino alle mezzanotte di domani (domenica 4 marzo) sull'Emilia-Romagna, per piogge e neve. A lanciarla l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile, che ha individuato un "codice giallo" per criticità idrogeologica e piogge sulla Romagna e sui bacini emiliani centrali e orientali e, per neve, sui sui bacini emiliani centrali, occidentali e orientali; sulla pianura emiliana, sulla pianura e la bassa collina emiliana occidentale.

«L'intensificazione della perturbazione, che interessa nella giornata di sabato 3 marzo il territorio regionale - si legge in una nota - apporterà precipitazioni diffuse deboli-moderate. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso, con quantitativi nelle aree di pianura centro-occidentale sopra soglia, stimati intorno a 5-10 centimetri. Nelle aree collinari e montane saranno intorno a 15-30 centimetri. Non si escludono fenomeni di acqua mista a neve nella pianura bolognese e ferrarese. Sulla Romagna le precipitazioni saranno sotto forma di pioggia e quota neve da 700-800 metri. Fenomeni in esaurimento nella nottata».

Nella gallery, ecco alcune foto scattate da Luca Bertozzi in tarda mattinata a Parma

