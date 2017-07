Li hanno buttati come spazzatura nei rifiuti, un dejà vu, purtroppo nei mesi estivi, quando qualcuno vuole sbarazzarsi dei quattro zampe per essere più libero di andare in vacanza. Oppure solo perché, quattro teneri cagnolini, sono di troppo. Da una parte un gesto di crudeltà verso gli animali, dall’altra la sensibilità di una animalista fidentina che li ha soccorsi e li ha salvati, prima che finissero nel trita-rifiuti. I piccoli, abbandonati tra i rifiuti, in una zona alle porte di Fidenza. Sono sani e vispi e adesso sperano che qualcuno li adotti.