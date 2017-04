Castle street food: Fontanellato assediata

E' iniziato l'assedio gastronomico al borgo di Fontanellato con i 20 food truck "schierati" attorno al castello pronti ad affrontare la sfida con i golosi che, fino al 25 aprile, vorranno assaggiare le prelibatezze da gourmet preparate nelle cucine su ruote. Alle 12 in punto, il sindaco Francesco Trivelloni e Gianluca Capedri, ideatore della manifestazione, hanno dato il via al lungo weekend pieno di golosità e di appuntamenti per tutti.

Arcieri, accampamenti reali, barcaioli e pescatori animeranno fino a martedì il centro storico di Fontanellato, trasformato per l'occasione in un borgo della Contea del Nottinghamshire: la quarta edizione dell'evento organizzato dal team di Merenda Italiana è infatti tutto ambientato nello scenario in cui Robin Hood e i suoi amici, devoti e fedeli a re Riccardo Cuor di Leone, difendevano il popolo dalle vessazioni di Giovanni Senza Terra.

Ogni giorno alle 12, alle 15, alle 17 e alle 19 sono in programma giochi per bimbi e ragazzi mentre alle 16 via ai tornei in stile medievale che permetteranno di vincere premi a sorpresa.Nel frattempo i food truck, e tutti i ristoranti, le gastronomie e i bar del centro, saranno pronti a ritemprare le fatiche del gioco con le loro prelibatezze da mangiare a passeggio o seduti più comodamente ai tavoli. Tacos, olive ascolane, hamburger per tutti i gusti e con le migliori carni, tigelle gourmet, farinata, arrosticini, sandwich di pastrami e dolci a non finire, con un occhio di attenzione per celiaci e vegani. Domenica e lunedì, dalle 15,30 alle 18,30, grazie al team dei barcaioli sarà possibile concedersi un giro nel fossato del castello mentre martedì l'associazione "Al Sojàs" proporrà a tutti i bambini, dalle 14 alle 16, la pesca nel fossato. Registrandosi sul sito merendaitaliana.it, sarà inoltre possibile vincere voli in ultraleggero e ingressi al Labirinto della Masone.