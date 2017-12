Natale in musica al Centro Cardinal Ferrari Gallery

Natale in musica al Centro Cardinal Ferrari di Fontanellato con la Banda "Luigi Pini", che ha portato in dono un carico di gioia e simpatia ai pazienti con disabilità e alle loro famiglie. Il concerto natalizio è stato molto partecipato: i canti della tradizione sono stati seguiti con passione dal pubblico che ha ringraziato con applausi scroscianti.

Nella mattina del 24 dicembre anche il sindaco di Fontanellato Francesco Trivelloni, insieme agli assessori Laura Biloni, Mattia Rivara, Flaminia Tortelli e Barbara Zambrelli, hanno visitato il Centro per augurare buone feste al personale, ai pazienti e ai loro familiari.

A riceverli cera il direttore della struttura, il fisiatra Antonio De Tanti, che ha sottolineato il carattere accogliente del territorio, tale da costituire una "palestra a cielo aperto” per i nostri assistiti prossimi al rientro a domicilio, nella quale sperimentare le proprie capacità di autonomia, in un contesto pubblico ma protetto> ha detto lo specialista.

Nei giorni precedenti si erano susseguite le visite e le feste nella struttura, alcune delle quali organizzate insieme a gruppi del territorio, come il tradizionale tour gioioso nelle strade del paese in compagnia dei clown del sorriso "Gli Sregolati" della Croce rossa italiana e il concerto del coro di voci bianche "Cantori di Santa Croce". Insieme agli operatori, gli ospiti della struttura hanno anche realizzato addobbi e piccoli oggetti per la tradizionale bancarella benefica.