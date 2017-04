Fontana (e sporcizia) nel Trianon del Parco Ducale

Un lettore ci scrive e segnala...

Pizzarotti seguita a smentire il costante degrado del Parco Ducale che purtroppo è sotto gli occhi di tutti i parmigiani. Questa mattina mi sono preso la briga di scattare alcune fotografie alla monumentale Fontana del Trianon, dalle forme barocche, ubicata sull’isolotto della peschiera, nascosta alla vista della gente da una fitta trama di arbusti e rampicanti. Restaurata nel 1996 su finanziamento della Fondazione Cassa Risparmio di Parma ora versa in uno stato di completo abbandono. Eppure sarebbe sufficiente una modesta spesa per ripulire i tre ripiani in marmo di Carrara, su cui si sviluppano le cascatelle da cui un tempo scorreva l’acqua, e renderla visibile ai visitatori del parco.