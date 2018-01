Fotografa la città dalla tua... prospettiva

I "community manager" del gruppo IgersParma (Alberto Raselli, Claudio Carminati, Davide Morante, Ottavia Anita Oliverio) lanciano il nuovo tema del mese. Questa volta si parla di prospettiva. Anzi, "La Prospettiva".

Dicono i gestori della comunità parmigiana degli appassionati di Instagram:

A seconda del punto di vista, le stesse cose possono apparire diverse, differenti, nuove.

Scommettiamo che sarete capaci di proporci un modo nuovo di ammirare la nostra città e la nostra provincia e che saprete innamorarvene e farcene innamorare ancora: e allora, andate ai piedi di un monumento o di un palazzo per fotografarlo dal basso, oppure affacciatevi da un balcone o una finestra per offrirci una visione dall’alto!

Ecco qual è la “sfida” di gennaio: siamo certi che saprete coglierla alla grande!

Gli hashtag da usare saranno: #igersparmaprospettiva e #igersparma!

Le 10 foto più belle saranno pubblicate sul sito della Gazzetta di Parma e la più bella riceverà in omaggio la tazza di IgersParma!



(l'omaggio è a cura dei community manager di IgersParma)

Scopri le novità della sezione Fotografia