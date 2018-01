Napoli-Bologna, polemiche su arbitraggio e Var - Foto

Polemiche arbitrali, stavolta la Var fa segnare la sua giornata no. Al San Paolo e all'Enzo Scida di Crotone, nella ventiduesima giornata, vanno in scena scambi di accuse e soprattutto quel che sembra un evidente "abbaglio" tecnico di Tagliavento, che usa la tv per annullare al Crotone un gol concesso nonostante le immagini tv lo contraddicano. «Mi viene da ridere, si vede che le immagini le hanno guardate col televisore rivoltato, oppure hanno pensato che in fuorigioco ci fossero i giocatori del Cagliari e non i miei», ironizza Zenga commentando il gol annullato al 90', e che avrebbe dato alla sua squadra la vittoria.

Meno ironico è Roberto Donadoni, che fa incappare il Napoli capolista nella seconda polemica arbitrale in sette giorni, dopo quella di Gasperini. Oggetto delle accuse del tecnico del Bologna la mano di Masina su Callejon che vale il penalty e il mani di Koulibaly in area non sanzionato.

«Un rigore del genere ti viene dato solo dall’ottavo posto in su, dall’ottavo in giù no - contesta il tecnico rossoblù - Mi sembra di vivere in un altro pianeta». «Sono valutazioni che mi fanno sorridere, per non dire altro - aggiunge Donadoni rivedendo il filmato e il presunto fallo del suo difensore - Certi episodi ti fanno venire il magone. Diciamo che l’arbitro non voleva perdere tempo con la Var dando modo di sfruttare il suo metro di valutazione. Può anche fischiare rigore, fischia anche su Koulibaly che la prende con la mano, poi vai alla Var e dici se l’ha presa con ginocchio o ombelico. Sono valutazioni che mi fanno sorridere. Abbiamo chiesto delucidazioni all’ arbitro - aggiunge -, lui ha detto che non può valutare l'intensità, ma se non valutiamo l’intensità del contatto allora è chiaro che si fischia sempre rigore perché il contatto c'è sempre. Lui, a domanda precisa, ha risposto che non può valutare l’intensità. Se Koulibaly ha la mano dietro la schiena, come spesso si dice che in area non bisogna fare volume, ma la palla gli sbatte sulla mano e se non tocca la mano dopo va in porta. Sarebbe stato solo gol, niente di particolare. Si vede che il braccio cambia direzione perchè l’impatto è abbastanza forte. Mi sembra di vivere in un altro pianeta quando vedo queste cose». «Le polemiche sugli arbitri mi annoiano, dal campo il rigore su Callejon sembrava netto», taglia corto Sarri.

Sette giorni fa a Bergamo si era discusso sull'uso del video per il fuorigioco. Oggi a Crotone la posizione regolare di Ceccherini era evidente, anche in video, e invece la Var ha fatto cambiare idea a Tagliavento: «Bisogna già chiedersi perché il guardalinee alzi la bandierina sul gol di Ceccherini. Onestamente viene un po' da ridere perché credo che l’arbitro si sia confuso. Non si può commettere un errore del genere, noi la partita l’avevamo vinta. Gli episodi diventano determinanti, specie se arrivano a fine gara. Si vede che avevano la tv al contrario, e mi viene da ridere, Forse ha confuso i nostri giocatori con quelli del Cagliari. Sono i difensori in fuorigioco? Un assistente non può commettere un errore così nel calcio professionistico. Forse hanno cambiato le regole. Può darsi - conclude - che le decisioni precedenti al gol possono aver influenzato, come il 'rossò a Pisacane che per me non c'era e l’ho detto anche al giocatore. Comunque - conclude sportivamente Zenga - Noi accettiamo l’1-1 e andiamo avanti. Sono sicuro che se continueremo a giocare così le cose andranno per il meglio».