Tir sul mercatino: 12 vittime. Il giovane arrestato nega tutto

La polizia di Berlino in un tweet parla di «presunto attacco terroristico» parlando del tir piombato sulla folla in un mercatino di Natale nella capitale tedesca. Si è aggravato il bilancio: 12 persone sono morte, altre 48 sono ferite. Sempre su Twitter la polizia fa sapere che secondo gli investigatori il camion è stato «deliberatamente lanciato contro la folla», escludendo dunque l’ipotesi di un incidente.

L'ATTENTATORE E' UN PACHISTANO. Il presunto attentatore di ieri sera sarebbe un giovane pachistano di 23 anni. La Dpa riporta che, secondo quanto hanno finora ricostruito le autorità, il giovane sarebbe arrivato in Germania nello scorso febbraio attraverso la rotta balcanica. Secondo quanto riferisce la Zdf, il presunto attentatore avrebbe «abbandonato il tir dopo l'azione fuggendo in direzione est». E’ stato però individuato e inseguito da alcuni testimoni che hanno avvertito la polizia. L'uomo ha attraversato il Tiergarten, grande parco al centro di Berlino, ed è stato poi bloccato dalla polizia all’altezza della Colonna della vittoria, a poco più di un chilometro di distanza dal luogo della strage.

L'ARRESTATO NEGA TUTTO. «Il sospetto terrorista arrestato nega il crimine. Il 23enne finora contesta tutto»: lo scrive l'agenzia Dpa citando «ambienti della sicurezza».

CAMION PARTITO DALLA BRIANZA. Il camion che ha fatto strage al mercatino di Natale a Berlino era partito dall’Italia il 16 dicembre ma non c'è alcun collegamento tra l’attentato e il nostro Paese. Il Tir ha passato la frontiera del Brennero attorno alle 18 di venerdì scorso, dopo aver caricato dei laminati in uno stabilimento della Brianza, in Lombardia.

