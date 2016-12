La polizia tedesca ha arrestato quattro persone nel corso dei raid anti-terrorismo collegati all’attacco al mercato natalizio di Berlino, condotti stamattina a Emmerich sul Reno, in Nordreno-Vestfalia. Lo riporta il Sun.

La polizia infatti ha perquisito il centro profughi a Emmerich sul Reno, al confine con l’Olanda. L’operazione si è svolta nelle prime ore del mattino ed è durata un’ora. In azione cento agenti, tra cui alcuni delle unità speciali. Lo ha riferito un portavoce della polizia, come riporta la Dpa. Già ieri pomeriggio gli agenti avevano preso posizione attorno al centro, nel quale il ricercato Anis Amri aveva il suo domicilio almeno per diverso tempo.