Automobili: la nostra top ten del 2016

La più bella: ALFA ROMEO GIULIA

Non è solo un sussulto patriottico. La berlina del Biscione mette tutti d’accordo sposando gusti classici senza rinunciare a soluzioni di design all’avanguardia. Cofano lungo, sbalzi corti, abitacolo arretrato. Così elegante, così sportiva. Sexy, eppure “casual”. Nessuna come Giulia.

La più ecologica: RENAULT ZOE

Rispetto alla prima generazione (2012), l’edizione presentata in autunno al Salone di Parigi raddoppia l’autonomia promettendo 400 km tra una ricarica e l’altra di energia elettrica. Merito della chimica della nuova batteria e della perseveranza di Renault in materia di zero emissioni. Zoe è il “quasi” futuro.

La più sicura: TOYOTA PRIUS

Lo stabilisce EuroNcap, il Programma europeo di valutazione dei nuovi modelli. La “madre” di tutte le ibride risulta l’auto che all’atto pratico assicura una protezione agli occupanti ineguagliata, risultando al tempo stesso la meno “minacciosa” per i pedoni. Ecologica e sicura: 5 stelle meritate.

La più venduta: FIAT PANDA

Passano gli anni, si evolvono le abitudini, eppure la storica utilitaria torinese non abbandona il trono di “best seller”. Maneggevolezza, versatilità, bassi costi di esercizio e quell’aria familiare. Gli esemplari immatricolati nei primi 9 mesi del 2016 sono 112 mila. E non è nemmeno fresca di restyling…

La più cliccata: BMW SERIE 3

Ormai anche l’acquisto dell’auto passa prima dalla rete, e secondo un’indagine di AutoScout24 l’interesse degli internauti si rivolge in primo luogo ai marchi “premium”. La berlina bavarese attira a sé il 3,7% del totale visualizzazioni. Potere di un nome che in decenni di carriera si è costruito una discreta reputazione.

La più economica: DACIA SANDERO

Non è l’unica sul mercato ad abbattere la soglia psicologica dei 10.000 euro (l’entry level 0.9 TCe Ambiance parte da 9.000 euro), tuttavia la compatta rumena costruita su meccanica Renault restituisce un rapporto fruibilità/prezzo semplicemente imbattibile. E nemmeno si “smonta” alla prima sconnessione…

La più saggia: KIA NIRO HEVL

”Hybrid electric vehicle” coreano è il primo Suv di taglia media (4,3 metri) ad adottare la duplice alimentazione benzina-elettrico sin dalla nascita. Ideale per conciliare guida alta e bassi consumi, comfort di bordo e stile vivace, prezzi moderati e garanzie pluriennali (7 anni).

La più trendy: AUDI Q2

Accompagnata sulla scena da una campagna mediatica aggressiva, la “baby Audi” della famiglia Q è destinata a spopolare. Il segmento dei Suv compatti “tira” forte, Q2 irrompe sul mercato al momento giusto. Design, tecnologia, qualità “deutsche”. E non serve accendere un mutuo per portarsela in garage (da 27.000 euro).

La più estrema: MCLAREN 570S

Emilia patria di supercar da sogno, ma nella campagna inglese non stanno certo a guardare. Quanto a prestazioni e adrenalina pura, nessuna sport series tiene testa alla coupé in fibra di carbonio ispirata alla tecnologia F1. Nomen, omen: 570 Cv e 0-100 km/h in 3,2 secondi. Peraltro a “soli” 186.000 euro.

La più evoluta: TESLA MODEL X

Quando il tema è l’auto del futuro la mente corre in California, a quel genio di Elon Musk e alla sua gamma elettro-lusso. Per la carrozzeria crossover, le performance da supersportiva (250 km/h) e l’autonomia dichiarata di 500 km, la Model X è il prototipo di vettura del domani. Sempre in attesa della più “democratica” Model 3.

