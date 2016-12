Kia ha diffuso la prima anticipazione della terza generazione di Picanto, la citycar best seller a livello globale. La futura Kia Picanto compie un passo avanti per lo stile con linee molto incisive e il nuovo design esterno si abbina a interni concepiti per lasciare ampia libertà di personalizzazione. La terza generazione di Kia Picanto verrà svelata ufficialmente nella prima metà del 2017.