Parma-Modena 3-1

Parma-Modena: nel primo tempo arrivano 4 gol al Tardini. Crociati con un'altissima percentuale di realizzazione rispetto alle occasioni create. Alla fine del primo tempo il Parma vince per 3-1 sul Modena. Al 15' è Calaiò (su assist di Nocciolini) a portare in vantaggio il Parma. Al 34' raddoppio di Giorgino, ma quattro minuti dopo Giorico del Modena accorcia le distanze. Al 40' Aldrovandi trattiene Baraye in area: l'arbitro concede un rigore al Parma e Corapi lo trasforma. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 3-1 per il Parma.

Diretta con gli aggiornamenti minuto per minuto



Le formazioni:



La classifica e i risultati di tutte le partite: il Venezia perde ma per il momento resta al comando del girone B.

Tutte le notizie sul Parma Calcio