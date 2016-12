Parma, tre schiaffi al Modena: è a soli tre punti dalla vetta

Parma-Modena finisce 3-1 e ora il Parma, a quota 36, è a soli tre punti dalla vetta della classifica girone B. Il Venezia e il Pordenone restano al primo e al secondo posto ma oggi hanno perso; la Reggiana ha pareggiato 1-1 in casa al 92' (e mister Colucci si è dimesso). Così il Parma è al quarto posto ma ad appena tre punti dalla vetta. Il campionato è aperto.

Nel primo tempo arrivano i quattro gol al Tardini. Crociati con un'altissima percentuale di realizzazione rispetto alle occasioni create. Alla fine del primo tempo il Parma vince per 3-1 sul Modena. Al 15' è Calaiò (su assist di Nocciolini) a portare in vantaggio il Parma. Al 34' raddoppio di Giorgino, ma quattro minuti dopo Giorico del Modena accorcia le distanze. Al 40' Aldrovandi trattiene Baraye in area: l'arbitro concede un rigore al Parma e Corapi lo trasforma. Le squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 3-1 per il Parma.

Nella ripresa il Modena prova a sbloccare la situazione ma alla fine il risultato non cambia: il Parma passerà un ottimo Natale, con questa nuova vittoria.



La classifica e i risultati di tutte le partite



Video

Il rigore trasformato da Corapi

Il commento di Paolo Grossi: "Vittoria meritata, Parma a tre punti dalla vetta"

D'Aversa: "Ottimo primo tempo. Non era facile, ragazzi bravissimi"

Calaiò: "Solo una contusione ma ho rischiato grosso"

Corapi: "Vittoria importantissima. Rispetto al passato ora abbiamo più pazienza"







Tutte le notizie sul Parma Calcio