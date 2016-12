Quella "Parma Illustrata" che da oggi accoglie i turisti in stazione Foto

Immagini giovani e colorate e testi che in poche parole restituiscono la bellezza della nostra città sono ora il biglietto da visita che accoglie chiunque passi in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

"Parma a colori" è la nuova installazione promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma a cura di Parma Illustrata, un progetto di Enrico Gotti, Margherita Portelli e Andrea Del Bue, nato dalla voglia di restituire un'immagine nuova e fresca della città attraverso illustrazioni realizzate digitalmente e dedicate ai luoghi, alle tradizioni, ai modi di dire e ai personaggi del territorio.

I tre autori hanno dato vita al progetto Parma Illustrata - diventato anche un bellissimo calendario, in edicola con la Gazzetta di Parma - mettendo insieme le loro capacità creative: Enrico Gotti, illustratore, un giorno dopo l'altro ha disegnato la nostra città osservandola da un punto di vista che vuole ricordare il bello del quotidiano che ci circonda: dagli imponenti palazzi del centro storico ai “grilli” del Parco Ducale, dalle coloratissime case dell’Oltretorrente ai luoghi e ai sapori della provincia. Alle sue immagini si affiancano i testi di Margherita Portelli e Andrea Del Bue: da questa collaborazione nascono prima una pagina Facebook di grande successo (https://www.facebook.com/parmaillustrata/), poi un’esposizione, lo scorso ottobre, presso gli spazi di Officine On/Off, e un calendario, che accompagnerà i parmigiani nel 2017.

Ora, grazie alla collaborazione con l’Assessorato del Comune di Parma, l’installazione "Parma a colori" è il benvenuto che accoglie chiunque - parmigiano, turista, pendolare – transiti dalla “porta d’ingresso” alla città: un progetto, dicono gli autori: “Volto a restituire l'immagine della Parma che ci piace di più: quella popolare, colorata e autentica a cui ciascun parmigiano è affezionato, e di cui migliaia di turisti potrebbero innamorarsi”.

Per l’Assessorato alla Cultura è una nuova occasione per valorizzare e migliorare l’immagine di Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e in generale della zona della stazione ferroviaria, uno spazio pubblico interessato da un continuo processo di miglioramento funzionale e formale, al fine di renderlo sempre più attraente e accogliente.