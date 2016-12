Fiori e lacrime dei fan davanti alle case di George Michael

E’ un viavai continuo di fan in lacrime davanti alla casa di George Michael, nel quartiere di Highgate, a nord di Londra. Portano fiori, biglietti, qualche candela, fino davanti alla porta dell’abitazione dove viveva la popstar quando si trovava nella capitale britannica. C'è anche chi lascia lunghe lettere in cui ricorda come le celebri canzoni dell’ex Wham gli abbiano cambiato la vita. Lo stesso sta accadendo nel villaggio di Goring-on-Thames, nel South Oxfordshire, di fronte alla casa di campagna del cantante, dove è morto a 53 anni per problemi cardiaci.

In un messaggio Tracy ha scritto: «Caro George, il mio cuore è a pezzi, te ne sei andato troppo presto». E ancora: «La tua musica e il tuo spirito vivranno in eterno». Ma anche sui social media, a partire da Twitter, i tanti fan di Michael ricordano il loro beniamino, in particolare sotto l’hashtag #RIPGeorge, "George riposa in pace".