Giubbotto di pelle, occhiali, chitarra. George Michael lascia per sempre i suoi fan e finisce sul presepe napoletano a tempo di record. L’ideatore della sua statuina è come sempre Genny Di Virgilio.

«Appena ho letto la notizia mi sono messo subito a lavoro per realizzare la statuina di George Michael, penso di non averne mai fatta un’altra in tempi così immediati - racconta - è di trenta centimetri, con il suo inconfondibile look. E’ un modo per ringraziarlo per le emozioni che ci ha regalato».