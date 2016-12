Baci in strada, modelle in posa e Parma di una volta: le foto più apprezzate dal pubblico

Due ragazzi si baciano sulla soglia dell'ex chiesa di San Quirino, in via Romagnosi. Una foto pubblicata (anche) su Instagram e sul nostro sito con un titolo - Travolti da "insolita passione" - che richiama ironicamente il film di Lina Wertmuller "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto", del 1974. Questo scatto di Elisa Contini, fotografa collaboratrice della Gazzetta di Parma, è il più visto dell'anno fra quelli pubblicati nella sezione Fotografia del nostro sito. Una sezione che raccoglie gallery di fotografi e circoli, notizie su mostre, video sul mondo della fotografia (tutte le fotogallery del sito, comprese quelle di cronaca e quelle inviate dai lettori, sono nella sezione "Gallery").

La foto di Elisa Contini in via Romagnosi è la più cliccata dal nostro pubblico, che comunque ha "premiato" molte altre gallery nell'anno che si sta chiudendo. Sono tanti gli "ingredienti" per una fotogallery di successo. Vince la bellezza, certo. La bellezza delle foto in sé e magari la bellezza delle modelle in posa. Ma vince anche la creatività: lo dimostra la presenza nella top ten di tre servizi fotografici di Fabrizio Effedueotto e Luca Bau, che spesso firmano insieme i set. Così capita che il greto della Parma diventi per qualche ora lo scenario per una spiaggia improvvisata; capita che alcune coppie ballino il tango sulle strisce pedonali in via Mazzini o al Parco Ducale.

In generale piacciono molto anche le foto d'epoca. E' vero, è innegabile: le foto d'epoca hanno il loro fascino. Forse perché è una specie di "finestra" che si apre sul passato... Ci permettono di sbirciare nella Parma (o in qualunque altro luogo) che fu. Così tra le fotogallery più viste nel 2016 ci sono quella con gli scatti fatti da Maurizio Bonazzi nel 1975 e quelle su due mostre di Fotografia Europea 2016: la "Via Emilia di una volta" nelle foto dello Csac e la mostra sulle discoteche emiliane negli anni Settanta.

La top10 del 2016 della sezione Fotografia del sito della Gazzetta di Parma: le foto e gli articoli



1) Travolti da "insolita passione" in via Romagnosi (22 aprile)



2) Parma come la California: il greto diventa spiaggia (11 maggio)



3) Parma di notte nel 1975. Ricordando Lillo (7 gennaio)



4) Alessia, dolce sposa ribelle (24 ottobre)



5) Via Emilia di una volta: in mostra le foto d'archivio Csac (23 marzo)



6) "Racconti di fate": temperatura sotto zero e... vestito leggero (25 febbraio)



7) Tango al parco e... sulle strisce (10 gennaio)



8) "Fuga di notizie": una ragazza vestita di... Gazzetta di Parma (13 agosto)



9) Da Parma al mare: le lunghe notti delle discoteche rivivono a Reggio (29 maggio)



10) Se la bellezza porta luce nell'oscurità... (29 luglio)

Scopri tutte le novità della sezione Fotografia