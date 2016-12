Via Gramsci, il ritorno (in diretta) del ladro di "grattini" Foto

Ha atteso quasi sei mesi per tornare a colpire lì, dove gli era già andata bene una volta. Il ladro di "grattini"- seriale, a questo punto - si è ripresentato alla tabaccheria Carra di via Gramsci ieri intorno alle 16.30. E anche una volta ha trovato dietro al bancone la madre della titolare, indaffarate con alcune clienti.

Memori dell'episodio precedente, i titolari della tabaccheria avevano esposto in un angolo fuori mano (e mani) i biglietti più costosi, quelli da 10 e 20 euro. Così il ladro ha potuto arraffare - come mostrano le telecamere di sorveglianza - solo una fila di "grattini" da 3 euro. Con tutta calma, per poi darsi invece velocemente alla fuga. Ecco le immagini estrapolate dai tabaccai. E se qualcuno riconoscesse l'uomo in azione...