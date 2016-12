Asini fuggono in strada di notte percorrono diversi chilometri: recuperati dai carabinieri

Singolare intervento per i carabinieri del Nucleo radiomobile di Reggio Emilia, la scorsa notte: in località Gavasseto hanno recuperato una quindicina di asini in strada. Un conducente, poco dopo l'una, si è imbattuto negli animali che vagavano lungo via Comparoni, nella frazione di Reggio.

I carabinieri hanno intercettato il branco lungo via Comparoni: gli animali si dirigevano da San Maurizio verso Gavasseto. Per circa 5 chilometri i militgari hanno tenuto a bada gli animali, cercando anche di dirottarli nei vari spazi che si presentavano lungo il percorso, finché nel centro del paese sono riusciti a farli infilare nel campo sportivo di Gavasseto. Qui è arrivato il proprietarioi, rintracciato dai carabinieri: gli animali sono stati riportati in un'azienda di San Maurizio, distante alcuni chilometri, con appositi trailer per il trasporto di cavalli. Al campo sportivo è giunta anche la polizia municipale.