Muflone corre in strada, poi prende a cornate la porta di un'ex filiale bancaria

Un muflone che corre sulla trafficata statale 63, poco prima di mezzogiorno. Poi vede la sua immagine riflessa in una vetrina e la prende a cornate. E' questa la scena che si è svolta ieri a Vezzano sul Crostolo, paese dell'Appennino reggiano. Scena vista «in diretta» anche da Alessandra Leoni, assessore comunale all'Ambiente e Territorio di Vezzano. La Leoni ha chiamato una guardia ecologica che si trovava nelle vicinanze e poco dopo l'animale è stato recuperato.

E' la stessa Alessandra Leoni, interpellata dalla Gazzetta di Parma, a raccontare l'accaduto. Ieri, poco prima di mezzogiorno, l'assessore ha visto il grosso animale sulla statale 63, la strada principale del paese: «Il muflone correva sul ciglio della strada - racconta -. Mi sono molto spaventata, poteva far male a qualcuno. I mufloni sono una particolarità del Parco Pineta (di Vezzano sul Crostolo, ndr). Abbiamo i calanchi, dove vivono. Non vengono in strada di frequente». Questa volta invece un esemplare ha raggiunto il centro abitato, correndo per il paese. L'assessore Leoni ha visto una guardia ecologica nelle vicinanze e ha chiesto subito aiuto. L'animale si era infilato in un parcheggio e ha iniziato a prendere a cornate la porta di una ex filiale bancaria. La guardia ecologica gli ha chiuso la strada con il furgone, poi l'animale è stato fermato e tranquillizzato. Erano stati chiamati anche i carabinieri ma il recupero - da parte della guardia ecologica e di un altro uomo - è stato veloce. L'animale - conclude l'assessore - è stato riportato nel suo habitat. A.V.

Le foto che pubblichiamo sono state scattate dall'assessore Alessandra Leoni