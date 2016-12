Incendio su uno yacht: tre morti a Loano, salva una donna che si è buttata in mare

Tre persone di nazionalità tedesca sono morte nell’incendio di un'imbarcazione a Loano. E’ avvenuto questa mattina. La barca era ormeggiata nel porticciolo: a bordo quattro persone: due uomini e due donne. Sul posto vigili del fuoco, 118 e capitaneria di porto che sono riusciti a salvare solo una donna di 51 anni, che è riuscita a tuffarsi in acqua. Le fiamme avrebbero impedito agli altri di uscire dalle cabine, rendendo inutile ogni tentativo di salvarli. Le vittime sono la sorella della sopravvissuta e i compagni delle due donne.

I soccorritori hanno tentato in ogni modo di estrarre le persone dall’imbarcazione, anche provando a tagliare lo scafo.

Le vittime sono rimaste intrappolate nella cabina di prua.

Aggiornamento h 13,54. Sono stati recuperati i corpi delle tre persone morte nell’incendio avvenuto stamani sullo yacht Southern Confort, all’interno della Marina di Loano (Savona). Le salme sono state estratte dalla cabina di prua e devono ancora essere identificate. In questo momento sul posto è arrivata la gru e sono in corso le operazioni di recupero dello scafo che verrà portato in secca per le indagini sulle cause del rogo. La magistratura ha acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza del porticciolo. Nel frattempo il magistrato Massimiliano Bolla ha terminato di ascoltare la donna tedesca di 52 anni unica superstite dell’incendio: la donna ha raccontato di essere stata svegliata dalle grida del cognato e di essere riuscita a uscire dalla cabina attraverso un oblò passauomo.