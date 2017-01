Aiola: presepi tra... il formaggio

Ad Aiola, frazione di Montecchio, sono stati allestiti numerosi presepi. La "camminata" si snoda nella strada principale e in alcune laterali. Tutti hanno dato sfogo alla creatività. In queste foto, ecco una piccola selezione dei presepi di Aiola: quelli che si trovano nel caseificio settecentesco al centro del paesino. C'è la fuga in Egitto allestita in una delle "fasce" che avvolgono le forme di Parmigiano Reggiano appena fatte; c'è la Natività sotto alla "caldera", dove anticamente si accendeva il fuoco (e ancora oggi, durante le rievocazioni del formaggio cotto all'antica); c'è il presepe ambientato sotto il portico di una casa colonica... E tanti altri ancora. Creatività e cura dei particolari, inoltre, caratterizzano il presepe nella chiesa parrocchiale di Aiola (video).

