I presepi del Toschi rendono magica Berceto Foto

Anche quest’anno l’istituto d’arte <Toschi> di Parma ha contribuito a creare una magica atmosfera natalizia: in tutto il centro storico sono stati diffusi i presepi creati grazie al lavoro degli allievi della scuola parmigiana negli anni scorsi. Inoltre, quest’anno, sono state aggiunte 25 sagome nuove grazie al lavoro della professoressa del <Toschi>, Maria Manghi, che ha coordinato i suoi allievi nella realizzazione delle figure per il suo paese di nascita . Anche il preside del <Toschi>, Roberto Pettenati, ha apprezzato particolarmente l’iniziativa, essendo originario di Pietramogolana, una frazione di Berceto sita nel fondovalle. Il preside ha testimoniato il suo interesse essendo presente alla cerimonia di accensione dell’albero in piazza San Moderanno nei giorni scorsi, sotto il quale è stata allestita una della Natività preparate dal <Toschi>. Assente all’accensione la professoressa Manghi ma solo perché influenzata. Soddisfazione anche per il sindaco Luigi Lucchi che ha più volte ribadito che < i presepi di Berceto sono i più belli della provincia>.