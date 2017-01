L'abito della principessa Sissi per raccontare Parma con costumi d'epoca

La dama che posa con un distinto signore in queste foto al Parco Ducale e in altri angoli suggestivi di Parma indossa un abito non da tutti i giorni... E' il vestito da cavallerizza dell'imperatrice austriaca Sissi. D'accordo, non è l'originale ma una riproduzione fedele in ogni particolare. Lo indossa Michela "Michy Reine", che fa parte del gruppo salsese Noblesse Oblige.

Michela ha posato per Giovanni Garani, presidente del gruppo "Obbiettivo Natura" (che a volte evidentemente ama esulare dal genere naturalistico, sconfinando nel genere steampunk). Garani ha un progetto: raccontare il centro storico di Parma con foto non solo ben fatte dal punto di vista tecnico ma anche con un contesto diverso dal solito. "Ci sono tante belle foto che raccontano Parma - spiega -. Raccontare è sempre più complicato... Da qui l'idea di un viaggio nel tempo".

Ecco perché nelle scorse settimane Giovanni Garani ha immortalato Michela "Michy Reine" e un altro membro dell'associazione Noblesse Oblige con un costume di epoca fine Ottocento-inizio Novecento. Una serie di scatti fra Parco Ducale, Teatro Regio, piazza Duomo e Camera di San Paolo, per un "racconto fotografico".

In questa gallery si noterà forse che il distinto signore che accompagna la dama Michela dapprima è senza baffi, ma li porta nelle ultime foto. Garani immagina di aver ritratto la coppia in due visite a Parma: un primo viaggio e poi il ritorno, dopo tanto tempo...



Foto: Parma d'altri tempi... Scatti all'antica in centro



