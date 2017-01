Danneggiata la "galleria" luminosa di piazza della Pace. Come mostrano le foto del lettore "mattia misc", qualcuno ha tirato alcuni dei cavi dell'installazione luminosa. Scrive Mattia: "Dopo il presepe, danneggiate anche le luminarie della Pilotta. Fili tranciati".

